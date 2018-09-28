Грузія закликала РФ вивести війська з окупованих Абхазії та Південної Осетії

Грузія закликала Росію виконати міжнародні зобов'язання і вивести свої війська з окупованих територій - Абхазії та Південної Осетії.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе на загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Ми наполегливо закликаємо Російську Федерацію: виконайте взяті на себе і підписані міжнародні зобов'язання, виведіть окупаційні сили з території Грузії”, - заявив Бахтадзе.

Він підкреслив, що Тбілісі намагається активно використовувати формат женевських міжнародних дискусій для нормалізації ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту.

“Однак наші спроби за столом переговорів натикаються на нездоланний спротив з боку Росії”, - констатував грузинський прем’єр.

Він закликав Росію “не підривати мирні ініціативи Грузії і дозволити жителям окупованих територій жити нормальним життям”.

Бахтадзе звернув увагу, що рівно 25 років тому - 27 вересня 1993 року - Росія розпочала окупацію Абхазії, а 10 років тому - ще одну широкомасштабну агресію проти Грузії, що призвело до повної окупації двох історично невід'ємних регіонів Грузії — Абхазії та Південної Осетії.

За його словами, ситуація на окупованих Росією грузинських територіях є гуманітарною катастрофою у найгіршому її вигляді.

“Повним ходом відбувається мілітаризація регіону і депопуляція окупованих територій. У зв'язку з серйозним погіршенням ситуації у гуманітарній, соціально-економічній і правозахисній сферах населення окупованих територій зменшилося у п'ять разів”,- констатував глава грузинського уряду.