Іран звинувачує Ізраїль у нелегальній розробці ядерної зброї

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що “Ізраїль — єдиний режим в нашому регіоні з “секретної” і “незадекларованої” програмою ядерної зброї, що включає “реальний ядерний арсенал” і закликав Тель-Авів визнати це.

Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors.