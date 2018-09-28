Іспанія підтримує ініціативу щодо обмеження права вето членів Радбезу ООН

Іспанія висловлює підтримку ініціативи щодо обмеження права вето членів Радбезу ООН у випадку скоєння масових злочинів.

Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Укрінформ.

“Я закликаю глав держав й міжнародну спільноту захистити цивільне населення. Іспанія підтримує франко-мексиканську ініціативу стосовно обмеження використання права вето у випадках, коли вчинені масові злочини”, - сказав Санчес.

Він також виступив на підтримку Міжнародного кримінального суду. “Я закликаю систему правосуддя знаходити та переслідувати тих, хто чинить воєнні злочини, геноцид й злочини проти людяності. Незамінними у цьому є зусилля Міжнародного кримінального суду”, - зауважив глава уряду Іспанії.

Як відомо, з пропозицією добровільно обмежити застосування права вето постійними членами Радбезу ООН виступив в 2013 році президент Франції Франсуа Олланд. Зокрема, пропонується передбачити спеціальну процедуру: за запитом щонайменше 50 країн Генеральному секретарю належить провести оцінку ситуації, що виноситься на розгляд Радбезу. У разі, якщо вчинені діяння будуть кваліфіковані як серйозні правопорушення повсюдного характеру, наприклад геноцид або військові злочини, буде задіяно «джентльменську угоду», яка передбачає добровільну відмову від застосування права вето. Водночас цей механізм не функціонуватиме у випадках, коли зачіпаються національні інтереси хоча б одного з постійних членів Ради Безпеки.