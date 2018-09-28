Клих написав Сенцову із закликом припинити голодування

Політв'язень Кремля Станіслав Клих написав іншому українському ув’язненому в Росії Олегу Сенцову лист із закликом припинити голодування.

Про це "Українській правді" повідомила його мати Тамара Клих, яка мала триденне побачення з сином у російській в’язниці, передає Укрінформ.

"Стас Сенцову написав листа. Я його взяла, вишлю і Людмилі Денісовій (українському омбудсмену – ред.) передам на словах його заклик. Стас каже, що Сенцов писав йому листівку і листа ще, мабуть, до голодування, то тюремники самі кажуть, що тюремники тюремникам листи не передають. То попросив через мене переслати", - сказала мати в’язня.

"Просив Сенцова (у Стаса нема дітей, а в Сенцова є), сказав: "Мамо, скажи Денисовій, хай передасть, щоб він перестав голодувати. Ми розуміємо, що він за всіх (голодує – ред.), і ми його не осудимо, якщо його звільнять одного, бо в нього двоє дітей, ще й кажуть, що один хворий. Хай подумає про дітей і не голодує", - переказала Тамара Клих слова сина.

Вона додала, що у своє звільнення Станіслав не вірить.

"Не вірить ні в яке звільнення. Абсолютно. Там по НТВ (у нього є телевізор тепер є, консул привіз, то він дивиться НТВ) показували – і як вони таке пропустили показати? – Станіслава, Балуха, Карпюка і Гриба, що нібито готують якось дорожню карту щодо обміну, але, кого і як будуть міняти, невідомо", - підсумувала мати Клиха.

Раніше Тамара Клих розповіла, що її син-політв'язень Кремля виглядає трохи краще, але постійно скаржиться на біль у серці, нирках і ногах.

Як повідомлялося, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Водночас Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.