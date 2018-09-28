Македонці бойкотували виступ свого президента на Генасамблеї ООН

Заступник глави МЗС Македонії та частина делегації країни залишили зал Генасамблеї ООН під час виступу македонського президента Джордже Іванова на знак протесту проти його критичних висловлювань щодо США та ЄС.

Про це повідомляє РТС із посиланням заяву заступника глави МЗС Македонії Андрея Жерновського.

"Ми залишили зал ООН під час промови Іванова, бо не хотіли легітимітувати його скандальний виступ, сповнений маніпуляцій, ненависті та створення ворогів", - заявив Жерновський.

Він наголосив, що "заклик президента Македонії до бойкоту референдуму є закликом до самоізоляції".

Президент Македонії під час свого виступу на Генасамблеї ООН піддав відвертій критиці ЄС та США і закликав громадян своєї держави бойкотувати референдум 30 вересня цього року про зміну назви країни відповідно до підписаної раніше угоди з Грецією.