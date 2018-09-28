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Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, національний герой Китаю

Македонці бойкотували виступ свого президента на Генасамблеї ООН

28 вересня, 2018 - 15:47
Фото: un.org

Заступник глави МЗС Македонії та частина делегації країни залишили зал Генасамблеї ООН під час виступу македонського президента Джордже Іванова на знак протесту проти його критичних висловлювань щодо США та ЄС.

Про це повідомляє РТС із посиланням заяву заступника глави МЗС Македонії Андрея Жерновського.

"Ми залишили зал ООН під час промови Іванова, бо не хотіли легітимітувати його скандальний виступ, сповнений маніпуляцій, ненависті та створення ворогів", - заявив Жерновський.

Він наголосив, що "заклик президента Македонії до бойкоту референдуму є закликом до самоізоляції".

Президент Македонії під час свого виступу на Генасамблеї ООН піддав відвертій критиці ЄС та США і закликав громадян своєї держави бойкотувати референдум 30 вересня цього року про зміну назви країни відповідно до підписаної раніше угоди з Грецією.

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