МОЗ підписало меморандум із поліцією для захисту працівників "швидкої"

Міністерство охорони здоров’я підписало меморандум про співпрацю з Національною поліцією для підсилення захисту працівників швидкої допомоги.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на офіційній сторінці у Facebook.

За її даними, в період з 2013-й по 2017 рік в Україні зареєстровано 543 злочини проти життя і здоров’я медичних працівників, коли ті виконували свої службові обов’язки, і три з них закінчилися смертю медиків.

«Бригади екстренки щодня працюють у дуже напружених умовах. І не лише через те, що швидка постійно бореться за життя пацієнта. Нерідко медики й самі стають пацієнтами, адже зазнають нападів з боку людей, яким хочуть допомогти. Медпрацівники поки що майже беззахисні перед агресивною поведінкою, з якою стикаються під час виконання службових обов’язків. А поліція подекуди не надто охоче виїжджає на такі виклики», – пише Супрун

Вона зазначає, що часто медики, які отримали легкі тілесні ушкодження на роботі, не звертаються до правоохоронців через брак часу або коштів на оплату якісної правової допомоги.

Як пояснює голова МОЗ, в межах підписаного меморандуму сторони мають обговорити можливість супроводу медичного працівника поліцейськими на його запит. Також планують опрацювати встановлення кримінальної відповідальності за погрози, тілесні ушкодження або посягання на життя медичних працівників під час надання медичної допомоги.

Перша робоча зустріч щодо втілення відповідних заходів має відбутися у понеділок 1 жовтня.