На сайті Президента з’явилась петиція щодо реконструкції аеропорту у Дніпрі

У Дніпрі триває розгляд питання про будівництво нового аеропорту. Мер Дніпра Борис Філатов і депутати міської ради звернулися до Кабміну з проханням виділити кошти на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту. 27 вересня на сайті електронних петицій Президента України Петра Порошенка з'явилася відповідна петиція, за яку можуть проголосувати всі охочі.

Петиція розміщена на сайті Офіційного представництва Президента України.

Для того, щоб підтримати петицію про новий аеропорт слід:

Створити обліковий запис на сайті електронних петицій Президента України.

Заповнити форму «Реєстрація», попередньо ввести ваш Mail, вибрати пароль, підтвердити «капчу» і натиснути «Наступний крок».

Далі зайти на електронну пошту, на яку ви зареєстрували акаунт і підтвердити дію.

Перейдіть по посиланню на пошті. Далі, ви потрапляєте у вікно перевірки даних користувача, щоб уникнути накруток в голосуванні. Вам варто вибрати один з трьох способів верифікації - Bank ID, ЕЦП або Податкового номера і натисніть «Перевірити».

Далі вибрати інтернет-банкінг, яким ви користуєтеся і підтвердити верифікацію користувача, попередньо заповнивши графи номера телефону і пароль.

Далі - ввести пароль з СМС в поля і підтвердити дію.

Якщо, Ви не маєте можливості зареєструватися через банківську систему, то існує підтвердження особи через ідентифікаційний код. Замість Bank-ID, Вам варто вибрати графу «с помощью податкового номера» і ввести в поля ПІБ + номер ідентифікаційного коду.

Після підтвердження СМС від інтернет-банкінгу або введення вашого ідентифікаційного коду, Ви повернетеся на сторінку реєстрації аккаунта. Підтвердіть Ваше ПІБ.

Завершити реєстрацію та авторизуватися на сайті.

Петицію щодо нового аеропорту можно знайти за посиланням.

Потрапляємо на сторінку петиції і натискаємо «Підписатися».

Усе! Ви змогли підтримати петицію про реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

Варто додати, що петиція буде розглядатися протягом 90 днів і повинна зібрати 25 тисяч підписів.

Підписавшись під петицією, Ви наблизили Дніпро на 1 крок до реконструкції аеропорту.