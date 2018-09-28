На шляху до Мікронезії у Тихий океан впав пасажирський літак авіакомпанії Air Niugini

Флотилія маленьких човнів врятувала всіх 47 пасажирів та 11 членів екіпажу літака авіакомпанії Air Niugini, який впав у Тихий океан, не долетівши до посадкової смуги аеропорту Мікронезії.

Про це повідомляє Reuters.

"У п'ятницю флотилія невеликих човнів врятувала всіх 47 пасажирів та 11 членів екіпажу літака Air Niugini, який впав у океан, не долетівши до посадкової смуги аеропорту маленької держави Мікронезії, що на півдні Тихого океану", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, передбачалося, що літак здійснить звичайну посадку в аеропорту Чуук, проте йому не вистачило усього 140 метрів.

Наразі невідомі всі обставини інциденту.

Пасажирів й членів екіпажу госпіталізовано, однак ніхто з них не має серйозних травм.

Як зазначив речник Комісії з розслідування інцидентів в Папуа Новій Гвінеї, слідчі якомога швидше прибудуть на місце аварії для з'ясування всіх обставин.

Як повідомлялося, у 2013 році пасажирський літак авіакомпанії Lion Air з понад 100 людьми на борту не встиг вчасно приземлитися на посадкову смугу в індонезійському аеропорту Денпасар і потрапив в неглибокі води. Тоді також обійшлося без постраждалих.