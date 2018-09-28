Нідерланди вражені темпами і масштабами реформ охорони здоров’я в Україні

Найближчим часом МОЗ України підпише меморандум про співпрацю з нідерландською організацією "Task Force Health Care", через яку медичний бізнес Нідерландів отримає можливість інвестувати в українську медицину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Генеральний секретар Міністерства охорони здоров’я, добробуту та спорту Нідерландів Ерік Геррітсен обговорив з українськими колегами питання започаткування трансплантації в Україні та долучення Києва до нідерландської платформи охорони здоров’я, яка співпрацює з понад 30 країнами світу.

"Вражений темпами і масштабами реформ охорони здоров’я, які відбуваються в Україні. Розумію, які непрості виклики стоять перед вами і готовий зі свого боку всебічно сприяти реалізації реформ та забезпечити плідну співпрацю між нашими міністерствами", - зазначив Геррітсен.

Як розповідають у МОЗ України, Геррітсен повідомив, що у 2020 році уряд Нідерландів має намір системно вдосконалювати модель охорони здоров’я і вивчає реформу, яку зараз впроваджує українське відомство.

"Особливо їх цікавить наш досвід впровадження капітаційної ставки на первинній та вторинній ланці медичних послуг", - кажуть у МОЗ.

Task Force Health Care (TFHC) – неприбуткова громадська організація, яка представляє науковий сектор та охорону здоров’я Нідерландів. Платформа TFHC була створена у 1996 році та нині налічує понад 100 різноманітних організацій в сфері охорони здоров’я. Зокрема платформа об’єднує представників промисловості, інститутів та наукових установ, неурядових організацій, постачальників медичних послуг та уряду.