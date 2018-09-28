Під ООН вимагають відставки Мадуро

Постійний представник США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі долучилася до протестувальників біля будівлі ООН, які вимагали від президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку.

Про це повідомляє AFP.

"Постійний представник США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі долучилася до протестувальників, які вимагали від президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку біля штаб-квартири (ООН - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, Гейлі у гучномовець заявила, що США будуть боротися за Венесуелу допоки Мадуро не залишить свою посаду.

Зазначається, що поведінка постпреда США є дуже незвичайною, як для дипломата такого рівня. Проте її дії послідували через день після того, як президент США Дональд Трамп натякнув на військові варіанти проти уряду Мадуро.

Як повідомлялося, 27 вересня президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий зустрітися з американським колегою та обговорити порядок денний, запропонований Трампом.