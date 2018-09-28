Незаконно засудженого у Росії за сфабрикованим обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні для планового обстеження.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу УФСІН по Ямало-Ненецькому автономному округу.

"У зв'язку з плановим обстеженням 28.09.2018 засудженого Олега Сенцова було вивезено до Лабитнангської міської лікарні, де йому проведено додаткові дослідження і отримано консультації лікарів-спеціалістів", - інформує ЗМІ.

Нагадаємо, голова російської ради з прав людини Михайло Федотов у листі українському омбудсмену Людмилі Денисовій запевнив, що за результатами консиліуму лікарів міської лікарні Лабитнангі стан здоров'я незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова визначено як "стабільний".

За інформацією Федотова, 12 вересня було проведено консиліум лікарів міської лікарні Лабитнангі. Стан здоров'я Олега визначено ними як стабільний. До 3 жовтня заплановане проведення чергового консиліуму лікарів, щоб у подальшому оцінити стан здоров'я Олега і тактику його подальшого ведення.

Українського режисера з Криму Олега Сенцова було незаконно засуджено в Росії в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму за сфабрикованим обвинуваченням у плануванні терактів в анексуваному Криму. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів у РФ.

Всього в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого у РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.