Сербія продовжить діалог із Косовом заради збереження миру на Балканах

Сербія продовжуватиме діалог із Косовом заради збереження миру на Балканах.

Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Яким би складним - а він складний, часом безнадійним і безрезультатним не був діалог із Приштиною, ми залишатимемося відданими пошуку компромісу, який забезпечить тривалий мир, процвітання та краще майбутнє для всіх жителів регіону”, - наголосила Брнабич.

Вона додала, що Сербія “й надалі демонструватиме готовність до компромісу, який не є легким”.

“Тому я прошу міжнародну спільноту й надалі підтримувати ініційовані Сербією зусилля. Для досягнення прогресу в діалозі нам потрібна повна й послідовна підтримка міжнародної спільноти”, - наголосила глава уряду Сербії.

Водночас вона зауважила, досягнення компромісу потребує відповідального й чесного партнера, “чого поки що немає”.