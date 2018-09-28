Я відчуваю огиду до тих, хто вважає мудрістю повторення чужих думок; хто думає, що непокора є сміливість, а викриття чужих таємниць - правдивість.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, національний герой Китаю

Сербія продовжить діалог із Косовом заради збереження миру на Балканах

28 вересня, 2018 - 16:03
Фото: un.org

Сербія продовжуватиме діалог із Косовом заради збереження миру на Балканах.

Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Яким би складним - а він складний, часом безнадійним і безрезультатним не був діалог із Приштиною, ми залишатимемося відданими пошуку компромісу, який забезпечить тривалий мир, процвітання та краще майбутнє для всіх жителів регіону”, - наголосила Брнабич.

Вона додала, що Сербія “й надалі демонструватиме готовність до компромісу, який не є легким”.

“Тому я прошу міжнародну спільноту й надалі підтримувати ініційовані Сербією зусилля. Для досягнення прогресу в діалозі нам потрібна повна й послідовна підтримка міжнародної спільноти”, - наголосила глава уряду Сербії.

Водночас вона зауважила, досягнення компромісу потребує відповідального й чесного партнера, “чого поки що немає”.

Більше новин

У Швеції після відставки уряду ведуться переговори щодо парламентської коаліції
Під ООН вимагають відставки Мадуро
Іран звинувачує Ізраїль у нелегальній розробці ядерної зброї
Brexit відкриває можливість вирішення суперечки між Британією та Іспанією щодо Гібралтару, - Санчес
У Варшаві розпочинається триденне засідання Військового комітету НАТО
Україна представила військову техніку на виставці у Філіппінах

Новини партнерів

Loading...