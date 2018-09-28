Столичний кінотеатр "Кінопанорама" припиняє свою роботу з 1 жовтня

Столичний кінотеатр "Кінопанорама" з 1 жовтня припиняє свою роботу. Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

"30 вересня о 18.00 запрошуємо всіх друзів, партнерів, глядачів на прощальну вечірку "Останній сеанс". Будемо дивитися хроніку кінотеатру, ділитися спогадами і пити вино. На екрані вас чекає багато несподіваних сюрпризів, а на сцені - багато цікавих людей, які робили в "Кінопанорамі" свої проекти", - ідеться у повідомленні.

Вартість квитків 30 грн.

Кінотеатр "Кінопанорама" існував 60 років. Тут бували Вольф Мессінг, режисер Сергій Параджанов, актор Микола Гринько, співачки Ніна Матвієнко та Марічка Миколайчук. Польська актриса Барбара Брильська казала, що дуже хотілаб, аби у Варшаві був такий кінотеатр. А Юрій Іллєнко, який ходив тільки сюди, говорив: "Кінопанорама" - мій будинок кіно".

Адміністрація кінотеатру не коментує причини закриття закладу. Невідомо також, що буде на його місці. Директор "Кінопанорами" Наталія Соболєва написала у Facebook: "Позавчора я була звільнена, після цього був закритий кінопрокат з 1 жовтня. Залишилися в жовтні тільки театральні проекти, на які йде продаж квитків. Не питайте - чому і що буде з кінотеатром. Я не знаю".