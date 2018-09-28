Суд Києва зняв електронний браслет з Насірова

Шевченківський районний суд Києва продовжив процесуальні обов'язки у межах запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної України Роману Насірову, однак не продовжив обов'язки у частини носіння електронного засобу контролю. Про це УНН повідомив прокурор САП Роман Симків.

“Сьогодні відбулось засідання у справі Насірова. Суд продовжив обов’язки (стосовно Насірова — ред.), але відмовили у частині носіння браслету”, — сказав він.

Прокурор зазначив, що стороні обвинувачення не зрозуміло, які саме аргументи сторони захисту переконали суд в тому, аби не продовжити застосування носіння електронного браслету стосовно обвинуваченого.

Також він додав, що наступне засідання відбудеться 23 жовтня.

Як відомо, раніше Шевченківський районний суд Києва продовжив екс-керівнику ДФС Роману Насірову процесуальні обов’язки до 13 жовтня.

Нагадаємо, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).