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Сирійський саміт має відбутися у жовтні, - Меркель

28 вересня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

Саміт лідерів ФРН, Франції, Туреччини і РФ, на якому обговорюватиметься ситуація в Сирії, може відбутися в наступному місяці. Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Ми виступаємо за те, щоб відбулася 4-стороння зустріч, оскільки ситуація як і раніше вразлива. Турецький президент, російський президент, французький президент і я, ми всі прагнемо того, щоб вона (зустріч) відбулася в жовтні", - сказала Меркель.

За її словами, тема Сирії є тою темою, за якими і Німеччина, і Туреччина мають "важливі спільні інтереси". Серед інших - боротьба з тероризмом, проблема міграції, зазначила Меркель.

Глава уряду Німеччини подякувала Туреччині за те, що вона прийняла понад 3 млн сирійських біженців. У цьому контексті вона сказала, що Німеччина і ЄС готові виконувати свої зобов'язання і повинні забезпечити передачу європейських коштів на проекти по біженцям в рамках угоди ЄС-Туреччина якомога швидше і без бюрократичної тяганини.

Як повідомлялося, президент Туреччини знаходиться в Берліні з триденним державним візитом.

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