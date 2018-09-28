У Британії встановили третього підозрюваного у справі Скрипалів

Контртерористичний підрозділ британської поліції встановив особу третього підозрюваного в причетності до отруєння колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

Про це пише газета The Telegraph, передає Reuters.

"Агент ГРУ, ймовірно, відвідав Солсбері для підготовки плану атаки перед тим, як двоє його колег привезли до Великої Британії бойову отруйну речовину", - пише видання.

Раніше Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Петрова та Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. Пізніше було заявлено, що Боширов насправді є героєм Росії Анатолієм Чепигою.

Як повідомлялося, на початку березня 2018 р. у британському містечку Солсбері у важкому стані було виявлено екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Британський прем'єр Тереза Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії.

У Москві відкинули ці обвинувачення, заявивши, що хімічну зброю РФ знищила в 2017 році під контролем Організації із заборони хімзброї.