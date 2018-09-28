У центрі Києва зайнялась елітна багатоповерхівка

У центрі Києва в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки" зайнялась багатоповерхівка - чорний стовп диму було видно з досить великої відстані, передає "Інформатор".

Пожежу помітили близько 15:20. Викликали рятувальників місцеві жителі.

Видання із посиланням на ДержНС повідомляє, що постраждалих немає. Попередньо, в будівлі загорілася утеплювальна мінеральна вата на першому поверсі. На місці працюють 35 пожежників і чергують медики. Під час гасіння вогню задіяли 8 машин спецтехніки.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Гасили вогонь пожежники з восьмого поверху, щоб вогонь не піднімався вгору.