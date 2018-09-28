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Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, національний герой Китаю

У Києві закривають кінотеатр "Кінопанорама"

28 вересня, 2018 - 15:11
Фото: comma.com.ua

З 1 жовтня кінотеатр «Кінопанорама» припиняє свою роботу.

На честь закриття тут влаштовують прощальну вечірку «Останній сеанс», йдеться на офіційній сторінці кінотеатру у Facebook.

Прощальна вечірка відбудеться 30 вересня о 18:00. У кінотеатрі покажуть хроніки  «Кінопанорами» та фільм Юрія Шилова «Панорама».

«Якби завтра був останній день твого життя, чим би ти зайнявся? Ми будемо радіти! Тому що в нашому запасі є ще цілий день. Будемо дивитися хроніку кінотеатру, ділитися спогадами і пити вино. На екрані вас чекає багато несподіваних сюрпризів, а на сцені багато цікавих людей, які робили в «Кінопанорама» свої проекти», – коментують організатори.

Вартість квитків 30 гривень. Напередодні у кінотеатрі перенесли заплановані на жовтень події. Також на сайті недоступний розклад сеансів після 30 вересня.

 

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