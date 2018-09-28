У Львові представили "Ультрамаринові" небеса" Софії Кульчицької

Експозицію розгорнуто у галереї «Зелена канапа», що на вул. Вірменській, 35. Це персональний показ художниці, яку донедавна знали як Наталія Бартків.

Мисткиня ще минулого року дійшла висновку про необхідність змінити ім'я і прізвище. З прізвищем простіше – перейшла з дівочого на прізвище чоловіка. Щодо імені… «Я довго міркувала над цим питанням, – пояснює художниця. – Спочатку намагалася поєднати два імені в одному, Наталія – Софія, і воно мені не склалося. А від квітня я вже офіційно, за документами, – Софія. І мені так дуже комфортно». Принагідно нагадаю, що Наталія у перекладі означає «рідна», Софія – «мудра». «Хочеться», – сміється Софія.

«Зміна імені не означає зміни творчості, – говорить мистецтвознавець Олеся Домарадзька. – Все, за що ми любили Наталію, залишається і з Софією».

Гасло творчості Софії Кульчицької – нехай краса того, що ти любиш, буде тим, що ти робиш. «Я в собі знаходжу ту точку спокою і тільки тоді починаю малювати, – говорить художниця. – І моє правило в живописі – ділитися тільки тим, у що я вірю. А я вірю в те, що картина заряджається, і я вірю в те, що моя картина повинна створювати ауру спокою, гармонії, і я дуже хочу поширювати це у світ. У нашому світі багато всього, і погані речі вміють себе піарити. А художник, на моє переконання, повинен поширювати красу, естетику, спокій». Софія Кульчицька не має художньої освіти. За фахом – музикант і англійський філолог. В останні роки цілком присвятила себе малярству. Розповідає, що спочатку малювала для себе і, каже, це було дуже приємно і легко. Згодом почала виставлятися, і це вже була зовсім інша відповідальність. Тоді й дійшла висновку, що повинна цілком присвятити себе цьому заняттю.

Першу виставку мала 11 років тому, 2007-го. Витоки живописання вбачає у тривалому, понад 15 років, професійному захопленні музикою. Переконана, що одна творчість (музика) сама собою перейшла в іншу (малярську).

Цей показ у «Зеленій канапі» – вже восьмий на рахунку Софії. Також виставлялася у київській галереї «Конча Заспа», а ще – у Барселоні (Іспанія) та в українському посольстві в Абу-Дабі (ОАЕ).

«Ультрамаринові небеса» – запрошення у світ мандрів, у позитив, різноманітність і красу світу. Головна ідея показу – «Наш світ – як дім».

Софія каже, що вже має задумки на нову виставку, але ще не може «одягти в слова» тему.

«Ця художниця ніби зросла разом із «Зеленою канапою», – зазначає Олеся Домарадзька. – Я вчила малювати її доньку, а насправді навчила малювати маму. Софія має хист до малювання і як наївний художник досягла багато. Наївне малярство цінне тим, що дуже свіже. Наївне око радіє несподіванці і бачить наш світ як казковий. Тобто йдеться про наївність у хорошому сенсі слова. От тому я Софію і виставляю. І є люди, які цінують творчість цієї художниці, хочуть бачити її картини».

Насамкінець варто додати, що наївне мистецтво – один із напрямів примітивізму XVIII – XXI століть. Яскраві представники цього напряму, – це, зокрема, знані у світі Ніко Піросманішвілі, Никифор Дровняк, Марія Примаченко та Катерина Білокур. Мистецтвознавці говорять, що наївне мистецтво зробило значний внесок у художню культуру багатьох країн.

Поринути у яскраві міські і морські пейзажі пензля Софії Кульчицької, відчути ауру спокою та гармонії, простору і свободи встигнуть всі охочі – експозиція «Ультрамаринові небеса» в арт-просторі «Зелена канапа» чинна до 21 жовтня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Андрія КУБ'ЯКА