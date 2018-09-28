У Львові розпочався фестиваль "Древо" з присвятою Єжи Ґротовському

Це вже четвертий за ліком міжнародний захід, ініційований Театральним центром «Слово і голос» (художній керівник – лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Наталія Половинка). Фестиваль, головне завдання якого – стати платформою для спілкування, демонстрації праці, передачі знань майстрами та носіями живої традиції (у попередні три роки – музичної, пісенної, танцювальної), цього разу збирає у Львові майстрів театральних, звідки й назва – «Традиція театру».

За словами організаторів заходу, а це – центр «Слово і голос» та управління культури Львівської міської ради, під словом «традиція» вони розуміють насамперед зміст, а не якусь конкретну форму. Отже, йтиметься про театр як про один із інструментів самопізнання людини. «У сучасному театрі знак рівності між театром та пізнанням поставив свого часу Єжи Ґротовський – одна з найяскравіших постатей світового театру ХХ століття, – говорять організатори «Древа». – До Львова на наш фестиваль приїхали майстри, представники інституцій та колективи, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані із Майстром. Серед них, зокрема, директор Інституту Єжи Ґротовського та театральний режисер Ярослава Фрет (Польща), режисер та дослідник антропології театру Сергій Ковалевич (Росія), режисер та театральний педагог Валерій Більченко (Німеччина), акторка та режисерка Вільда Філіп (Гаїті-Франція). Також участь у фестивалі беруть відомі театрознавці та критики – Маґдалена Гасюк (Польща) та Сергій Васільєв (Україна)».

У програмі «Древа» – це вистави, концерти, майстерні, фільми, обговорення. Зокрема, Театр ZAR (найкращий новий музичний театр 2009 за версією журналу Los Angeles Times, володар двох найпрестижніших нагород Единбурзького Fringe фестивалю (2012) Total Theatre в категорії «фізичний театр» та Herald Angel) представить театралізовану ораторію ANHELLI та поділиться досвідом під час відкритої демонстрації праці; режисер, театральний антрополог та художній керівник Міжнародної театральної обсерваторії Сергій Ковалевич проведе п’ятиденну майстерню для акторів «Бути і все. Голос і тіло як єдність», а також представить свою режисерську роботу – виставу «SUNRISE. Історія, оповідана сама собі» за участю акторки гаїтянського походження Вільди Філіп; культовий українсько-німецький режисер Валерій Більченко представить свою першу за понад двадцять років постановку в Україні, здійснену в Театральному центрі «Слово і голос», – виставу-гру «Чекаючи на Годо».

Цього року «Древо» розширює межі сценічного простору ТЦ «Слово і голос» (вул. Городоцька, 38) – події відбуватимуться і в нових локаціях. Приміром, в Будинку камерної та органної музики – майстерня Ярослава Фрета та в старому трамвайному депо на закритті фесту – «Тихі пісні» Валентина Сильвестрова. Монолог Наталія Половинка (голос) та Йожеф Ермінь (фортепіано) – LEM Station.

«Древо» фактично є єдиним в Україні фестивалем-майстернею, міжнародним самітом майстрів, які, слідом за Ґротовським, кожен – своєю, унікальною, дорогою та художньою мовою передають надзвичайно рідкісне та дорогоцінне знання театру: як бути, – говорить керівник центру «Слово і голос» Наталія Половинка. – Ці майстри світового театру, живучи в Україні та за її межами, закладають основу нового українського театру».

Фестиваль триватиме до 1 жовтня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.