У Нідерландах поліція запобігла масштабному теракту

Нідерландська заявляє про запобігання масштабному теракту.

Про це повідомляє DW.

Як заявили представники генпрокуратури, поліція затримала сімох осіб. Вони, за словами міністра безпеки та юстиції Нідерландів Фердинанда Граппергауса, являли собою "терористичний осередок", який був нейтралізований.

Підозрювані мали намір досягти якомога більшої кількості жертв. Як зброю вони збиралися використовувати автомати і пояси смертників. Про можливу мету не повідомляється, імовірно, нею міг стати один з масових заходів.

Фігуранти справи проживають у Нідерландах. Їх затримали в різних частинах країни, в операції брали участь близько 400 поліцейських.

Розслідування велося з квітня.

Як припускають експерти, угрупованням керував 34-річний виходець з Іраку, який проживав в Арнемі. У 2017 році він був засуджений за спробу долучитися до терористів з "Ісламської держави".