У Норвегії запустили у космос першу власну ракету Nucleus

Інженери Космічного центру Андойя у Норвегії запустили ракету Nucleus - першу, яка була повністю розроблена й виготовлена у країні. Про це повідомляє The Nordic Page з посиланням на Норвезьку мовну корпорацію NRK.

"У четвер по обіді з острова Андойя була запущена норвезька ракета Nucleus", - йдеться у повідомленні.

Запуск був здійснений близько о 14.17 за місцевим часом, із годинною затримкою через вітер.

Ця ракета - перша, яку було розроблено й виготовлено в самій Норвегії. Зазначається, що інженери працювали над проектом Nucleus ще з 2010 року.

Ракета має гібридний двигун, який працює на суміші рідкого й твердого палив. Це дозволяє вимикати двигун у польоті та навіть коригувати швидкість ракети.

Під час тестового запуску ракета має досягти висоту у 100 кілометрів.

Це перший у Європі запуск ракети з таким двигуном.