У Празі показали 2 стрічки про війну на Сході України очима чеського режисера

«Покажіть мені війну» і «Забута війна» – так називаються два документальних фільми чеського режисера Зденька Халоупки, які сьогодні вперше могли побачити глядачі у Празі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Автор стрічок Зденєк Халоупка їздить до України з 2014 року. Виступаючи перед глядачами, він розповів про те, як знімались фільми, про враження від зустрічей з українцями, які живуть на Донбасі та про гарячі воєнні конфлікти, які змінюють обличчя Сходу України.

Обидва фільми особливо зацікавили присутніх на перегляді чехів, які в дискусії з режисером Зденьком Халоупкою намагались дізнатись більше як про роботу над стрічками, так і про враження від побаченого і пережитого в Україні.

Ініціатором показу документальних стрічок є Посольство України в Чеській Республіці. Як зазначила прес-аташе посольства Тетяна Окопна, метою демонстрації є прагнення познайомити як українців, так і чеське середовище з актуальними подіями в Україні, розповісти правду про війну на Донбасі.