У Швеції після відставки уряду ведуться переговори щодо парламентської коаліції

У Швеції виникла політична криза, уряд пішов у відставку, парламентські фракції ведуть перемовини щодо формування нової коаліції.

Про це повідомляє Reuters.

"Спікер парламенту має чотири спроби, щоб призначити нового прем'єр-міністра, який повинен отримати підтримку від парламенту. Цей процес може тривати кілька тижнів. Якщо прем’єр так і не буде обраний, нові вибори будуть призначені через три місяці", - йдеться у повідомленні.

Антиімміграційна партія "Шведські демократи" заявляє, що блокуватиме формування нового уряду, якщо він не підтримуватиме їх програму, що є неприйнятною для головних політичних гравців.

Рейтинг "Шведських демократів" виріс з часу появи у парламенті в 2010 році та має вагомий вплив після здобуття 62-х місць з 349-ти на виборах 9 вересня.

"Шведські демократи" об’єднались з правоцентристами блоку "Альянс", щоб скинути прем'єр-міністра соціал-демократа Стефана Льовена у вівторок, але згодом заявили що не формуватимуть уряд з Альянсом.

Нагадаємо,у Швеції парламент оголосив вотум недовіри і відправив у відставку прем'єр-міністра країни Стефана Льовена.