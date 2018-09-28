У Швейцарії другий міністр за тиждень оголосив про відставку

Міністр з питань довкілля, транспорту, енергетики та комунікацій Швейцарії Доріс Лойтхард оголосила, що піде у відставку наприкінці цього року.

Про це повідомляє The Local.

"Міністр з питань довкілля, транспорту, енергетики та комунікацій Швейцарії Доріс Лойтхард оголосила, що піде у відставку наприкінці цього року з семимісного уряду країни, відомого як Федеральна рада", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Local, остання новина з'явилася через дві доби після того, як міністр економіки Швейцарії Йоган Шнайдер-Амман також вирішив піти з уряду до Різдва.

Рішення Лойтхард не стало несподіваним, адже вона раніше вже заявляла, що планує залишити найвищий орган виконавчої влади щонайпізніше восени 2019 року.

Проте, як зазначає видання, в країні склалася незвичайна ситуація, адже відтак у семимісному швейцарському уряді одразу два місця стануть одночасно вакантними.

За попередньої інформацією, вибори до Федеральної ради, до якої зокрема входять представники основних політичних партій країни, можуть відбутися 5 грудня. Однак, остаточну дату ще офіційно не підтвердили.

Зазначається, що Лойтхард стала найбільш довготривалим членом уряду з моменту її обрання до Федеральної ради в 2006 році. Очолювати швейцарське Міністерство з питань довкілля, транспорту, енергетики та комунікацій вона почала з 2010 року.