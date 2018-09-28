У СОТ закликають не допустити глобальної торговельної війни

Глава Всесвітньої торгової організації (СОТ) Роберто Азеведо закликає не допустити початку глобальної торговельної війни, на тлі загострення торгових відносин в світі організація вже переглянула прогноз по зростанню світової економіки на 2018 рік у бік зниження.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз зустрічаємося в важливий момент для світової торгівлі. Піднімається, посилюється напруга, нові тарифи охоплюють мільярди доларів, готуються нові заходи, і, чесно кажучи, ми не бачимо навіть закінчення цього", - сказав Р.Азеведу на Форумі високого рівня "Просування питань сприяння торгівлі та інвестиціям для цілей розвитку: Євразійський погляд "в Астані в п'ятницю.

"Якщо цей тренд продовжиться, то ми побачимо загрозу стабільності і, таким чином, загрозу зростанню і створенню робочих місць. Це вплине на всіх, на всі регіони світу. Ми вже бачимо якісь невеликі ефекти: зменшується експорт, компанії стримують інвестиції в створення робочих місць. Це викликає стурбованість. Цей тренд суперечить тому, що ми намагаємося досягти на даному форумі - сприяння інвестиціям з підтримки подальшого розвитку і зростання ", - зазначив він.

СОТ побоюється негативних наслідків поточного тренда в світовій торгівлі для глобальної економіки і вже оголосила про перегляд прогнозу по світовому ВВП на 2018 рік.

"Зараз ми передбачаємо 3,9% (раніше прогноз СОТ щодо зростання світової економіки в 2018 році був на рівні 4,4% - ІФ). (...) Ми оцінювали кілька сценаріїв, включаючи сценарій глобальної торговельної війни. Якщо всі країни будуть встановлювати тарифи в манері відсутності співпраці, то це призведе до скорочення на 17% глобального торгового ринку і на 7,5% скоротить зростання ВВП (світового - ІФ). Звичайно, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб уникнути подібного сценарію " , - сказав Р.Азеведу.