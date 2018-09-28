У США Комісія з цінних паперів вимагає усунути Маска від управління Tesla

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов до суду проти глави Tesla Ілона Маска, вимагаючи усунути його від управління публічними компаніями, в тому числі створеної ним Tesla, через обман інвесторів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

SEC, згідно з повідомленням на сайті Комісії, звинувачує Маска в публікації в серпні серії твітів, які містили неправдиву інформацію про швидкий викуп акцій компанії. Комісія вимагає заборонити Маску займати посади керівника або директора в публічній компанії.

Позов до суду був поданий Комісією після рішення Маска і його юристів відмовитися від позасудового врегулювання спору, пише The Wall Street Journal. Умови угоди вже були схвалені комісією і на четвер планувалася публікація прес-релізу. Однак юристи Tesla відкликали погодження на угоду, і Комісія вирішила подати позов до суду. На вечірніх торгах у четвер акції компанії звалилися майже на 10%. Сам Маск назвав позов необґрунтованим і заявив, що дії Комісії "глибоко розчарували" його. Він заявив, що завжди діяв "в інтересах правди, прозорості та інвесторів".

Маск 7 серпня написав у своєму мікроблозі в Twitter, що збирається викупити Tesla за ціною $ 420 за акцію, тобто з 20% премією, за допомогою позикових коштів. При цьому він додав, що "фінансування забезпечено". Через 17 днів після заяви Маск відмовився від планів зробити компанію приватною. За даними Комісії, засновник Tesla не обговорював угоду з потенційними інвесторами і не мав підтвердження фінансування. Акції компанії після твітів Маска злетіли більш ніж на 10%. З огляду на те, що потім ціни впали, інвестори зазнали втрат.

SEC почала розслідування заяв глави Tesla, вона також з'ясовувала, чому настільки важлива інформація була поширена ним через Twitter, а не через більш звичні для інвесторів канали розкриття, такі як стрічки агентств.

Відповідно до законодавства США компанії і їх топ-менеджери не мають права давати недостовірну інформацію щодо значущих корпоративних подій.