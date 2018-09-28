У США Комітет з розвідки сьогодні голосуватиме за публікацію матеріалів про "втручання РФ"

Сьогодні в Комітеті з розвідки Палати представників пройде голосування з питання про публікацію текстів інтерв'ю з розслідування справи про "російське втручання" в президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Серед документів, які пропонується опублікувати, є кілька записів розмов з людьми, що входять в найближче оточення Дональда Трампа.

Очікується, що Комітет з розвідки направить розшифровки 53 інтерв'ю в апарат Директора Національної розвідки для попереднього розгляду. Тільки після цього запису можна буде зробити доступними для широкого загалу.

Це дозволить оприлюднити тисячі сторінок розмов з десятками людей, включаючи старшого сина президента США, Дональда Трампа-молодшого і зятя Трампа, його найближчого радника Джареда Кушнера. Крім того, оприлюднити можуть і розшифровки розмов з Генпрокурором США Джеффом Сешнс і колишнім головним стратегом Трампа Стівом Беннон.

Ще передбачається публікація інтерв'ю з співробітниками попередньої адміністрації Барака Обами, включаючи бесіду з радником з національної безпеки Сьюзан Райс і колишнім постійним представником США при ООН Самантою Пауер.

Якщо розшифровки будуть опубліковані, у широкої публіки вперше з'явиться можливість ознайомитися з показаннями людей, які були присутні на зустрічах і зборах, що розслідуються в рамках справи про російське втручання. Мова, зокрема, йде про зустріч у нью-йоркській Вежі Трампа 9 червня 2016 року, під час якої група російських громадян запропонувала представникам штабу Трампа надати компромат на Хілларі Клінтон, суперницю Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. Про це повідомляє "Голос Америки".