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У Варшаві розпочинається триденне засідання Військового комітету НАТО

28 вересня, 2018 - 09:14
Фото: nato.int

Триденне засідання Військового комітету НАТО розпочинається в п'ятницю у Варшаві.

Делегати країн Північноатлантичного альянсу обговорять питання проведення навчань, готовності військ, модернізації та співпраці з міжнародними організаціями, повідомляє Укрінформ.

Під час зустрічі у Варшаві буде обрано наступного генерального директора Міжнародного військового штабу НАТО, який обійме цю посаду в 2019 році.

Захід відбуватиметься у рамках 100-річчя створення Генштабу польської армії і 100-річчя відновлення незалежності РП.

Військовий комітет НАТО є найвищим військовим органом Організації, до якого входять міністри оборони 29-ти країн-членів Альянсу. Завданням комітету є перетворення політичних інструкцій на військові рішення. Щороку комітет зустрічається тричі: два рази  - у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, та один раз - в одній з обраній столиць країн Альянсу.

 

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