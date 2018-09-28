У Варшаві розпочинається триденне засідання Військового комітету НАТО

Триденне засідання Військового комітету НАТО розпочинається в п'ятницю у Варшаві.

Делегати країн Північноатлантичного альянсу обговорять питання проведення навчань, готовності військ, модернізації та співпраці з міжнародними організаціями, повідомляє Укрінформ.

Під час зустрічі у Варшаві буде обрано наступного генерального директора Міжнародного військового штабу НАТО, який обійме цю посаду в 2019 році.

Захід відбуватиметься у рамках 100-річчя створення Генштабу польської армії і 100-річчя відновлення незалежності РП.

Військовий комітет НАТО є найвищим військовим органом Організації, до якого входять міністри оборони 29-ти країн-членів Альянсу. Завданням комітету є перетворення політичних інструкцій на військові рішення. Щороку комітет зустрічається тричі: два рази - у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, та один раз - в одній з обраній столиць країн Альянсу.