У вбивстві словацького журналіста Куцяка обвинувачують трьох людей

У Словаччині обвинувачують трьох людей в умисному вбивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої. Про це пише ЄП з посиланням на Reuters.

Підозрювані були затримані вранці в четвер. П'ятеро інших осіб, затриманих у тому ж рейді, були звільнені, розповіли у держпрокуратурі.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому.

Вбивство шокувало націю і викликало публічний гнів з приводу корупції. В країні відбулися найбільші масові протести з часу завершення правління комуністів у 1989 році.

Висока політична напруга змусила піти у відставку довготривалого прем'єр-міністра Роберта Фіцо і його міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, а також начальника поліції Тібора Гаспара.

Ян Куцяк розслідував теми, які стосувалися підозр у податковому шахрайстві. Його матеріали стосувались також людей, близьких до керівної партії прем'єра Роберта Фіцо.