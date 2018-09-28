Я відчуваю огиду до тих, хто вважає мудрістю повторення чужих думок; хто думає, що непокора є сміливість, а викриття чужих таємниць - правдивість.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, національний герой Китаю

У вбивстві словацького журналіста Куцяка обвинувачують трьох людей

28 вересня, 2018 - 20:25
Фото Reuters

У Словаччині обвинувачують трьох людей в умисному вбивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої. Про це пише ЄП з посиланням на Reuters.

Підозрювані були затримані вранці в четвер. П'ятеро інших осіб, затриманих у тому ж рейді, були звільнені, розповіли у держпрокуратурі.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому.

Вбивство шокувало націю і викликало публічний гнів з приводу корупції. В країні відбулися найбільші масові протести з часу завершення правління комуністів у 1989 році.

Висока політична напруга змусила піти у відставку довготривалого прем'єр-міністра Роберта Фіцо і його міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка, а також начальника поліції Тібора Гаспара.

Ян Куцяк розслідував теми, які стосувалися підозр у податковому шахрайстві. Його матеріали стосувались також людей, близьких до керівної партії прем'єра Роберта Фіцо.

Більше новин

Новим заступником глави місії ОБСЄ в Україні стане Марк Етерінгтон
Поїзд "чотирьох столиць" виїхав у перший рейс
Через страйк Ryanair скасував 250 рейсів у Європі
Видача угорських паспортів жителям Закарпаття розслідується за статтею про держзраду, - прокуратура
У Швеції після відставки уряду ведуться переговори щодо парламентської коаліції
Brexit відкриває можливість вирішення суперечки між Британією та Іспанією щодо Гібралтару, - Санчес

Новини партнерів

Loading...