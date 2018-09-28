У Запоріжжі пройшов міжнародний IT-форум

Запорізький IT-форум складався з трьох тематичних потоків: Marketing, WEB\App DEV і Blockcaine. Про кожен із них розповідали спікери як із України, так і з інших країн. Крім трьох основних напрямів, на ньому були також спеціальні події - workshop, турнір з Counter Strike: Global Offencive, виставка Robotech тощо.

«Колись я прочитав в одному журналістському матеріалі, що хороше IT-місто може замінити містоутворюючий завод. І я впевнений, що таке місто може перемогти за прибутком найбільший завод в Україні. І ми якраз хочемо створити велике IT-місто в Запоріжжі. Для цього ми запросили фахівців з інших міст, щоб розробити план з його створення. Сьогодні у нас будуть розглядатися три основні теми: розробка IT-міста, створення IT-кластера в Запоріжжі і впровадження цієї технології в структуру міста і області. Я вважаю, що останнє - це найбільш важливо, адже без конкретики - це просто шоу», - розповів на прес-конференції головний організатор, директор компанії Global Genesis Артур Гарслян.

Форум відвідали такі українські представники IT-сфери, як член Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрій Назаров (відповідальний за Kiev Smart City), керуючий партнер українського інноваційного парку UNIT.city Максим Бахматов, засновник HUB 4.0 Валерій Омельченко. З іноземних спікерів форум відвідали співзасновник компанії Electronic Arts Джефф Бартон, власник консалтингової компанії William Technical Фред Вільямс, засновник компанії Diveo Media Алтай Зейналов та інші.

Захід націлений на різну аудиторію: від студентів, яким, наприклад, може бути цікава зона девелопменту, до співробітників компаній. За словами організаторів, у форумі взяли участь близько 15 тисяч осіб.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя. Фото автора