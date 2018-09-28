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"Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення між Києвом та Берліном

28 вересня, 2018 - 20:55
Фото Миколи Тимченка, "День"

"Укрзалізниця" працюватиме над тим, аби відновити залізничне сполучення між Києвом та Берліном 2019 року. Про це заявив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов, йдеться на сайті відомства.

"Укрзалізниця впевнено рухається у напрямку збільшення кількості поїздів до ЄС. Як результат, маємо зростання кількості пасажирів понад удвічі. За 8 місяців 2018 року поїздами до країн ЄС мандрувало понад 270 тис. пасажирів, що на 110% більше, ніж за 8 місяців минулого року. Це суттєвий показник не лише для нас, як транспортної компанії, а й для України у цілому, як знак єднання України з європейським простором. Перед собою ставимо нові цілі, серед яких – відновлення потяга Київ – Берлін. Зробимо максимум, щоб запустити такий потяг вже наступного року", - розповів Євген Кравцов.

Компанія заявила, що розвиває сегмент продажу квитків на міжнародні потяги онлайн. Вже сьогодні це можливо для міжнародних потягів у напрямку Перемишля, Холма, Вільнюса та Риги. Незабаром така можливість з’явиться для потяга № 67/68 Київ – Варшава.

Джерело: День

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