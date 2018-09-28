"Укрзалізниця" планує замінити дизайн залізничних квитків - новий варіант оформлення документів було розроблено в 2017 році, однак затвердити його не вдалося. Про це повідомили в прес-службі компанії, передає "Лівий берег".

Наразі на українських квитках зображено російський потяг ЕР-200, який курсував між Москвою і Санкт-Петербургом і до України не має жодного відношення, а написи дублюються російською мовою.

При цьому, вимоги до форми бланків визначаються порядком, затвердженим у 2013 році спільним наказом Міністерства інфраструктури та Міністерства доходів і зборів. У його погодженні брали участь також Мінфін, Національний банк, Служба безпеки України та Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Тому після розробки проекту нового бланка проїзного документа УЗ направила його на узгодження у відповідні органи. Але через реформу Міністерства доходів і зборів, яке трансформувалося в Державну фіскальну службу, проект повернули назад із пропозицією підготувати нову редакцію документа.

Нагадаємо, вчора УЗ урочисто презентувала оновлений логотип компанії. Її керівництво заявляє, що він стане "символом змін" в УЗ.

Також нагадаємо, що ціни на квитки "Укрзалізниці" в 2018 році вже подорожчали на 12% (у травні), наступне підвищення заплановано на жовтень, аналогічно - на 12%.