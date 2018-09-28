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Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, національний герой Китаю

Уряд продовжив дію ПСО для "Нафтогазу" до 18 жовтня

28 вересня, 2018 - 16:15
Фото з архіву "Дня"

Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго до 18 жовтня. Про це УНН повідомив прес-секретар Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Продовжили ПСО до 18 жовтня", - повідомив Рябчук.

Нагадаємо, головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляв, що дія спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" щодо пільгових умов продажу газу облгазам та теплокомуненерго може бути продовжена з 1 жовтня 2018 року, якщо не буде досягнуто домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо нової ціни на газ для населення.

Нагадаємо, 29 серпня Кабінет міністрів України на місяць продовжив дію положення про постачальника зі спеціальними обов’язками щодо НАК "Нафтогаз України".

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