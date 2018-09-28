В Острозі відбулася дискусія "Томос для України: наслідки для Церкви та суспільства"

У Національному університеті «Острозька академія» з ініціативи Братства спудеїв 27 вересня відбулася панельна дискусія «Томос для України: наслідки для Церкви та суспільства» за участю професора, провідного наукового співробітника відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди НАН України Олександра Сагана, директора Центру досліджень проблем національної безпеки НаУОА Тараса Жовтенка та доцента кафедри історії НаУОА Андрія Смирнова.

За словами Олександра Сагана, обговорення проблеми необхідності появи в Україні єдиної Помісної Православної Церкви не припиняється з часу проголошення незалежності. Проте змінюються президенти країни, глави урядів і Церков, а проблема залишається невирішеною.

«Очевидно, якби Україна мала свою єдину Помісну Православну Церкву, багатьох нинішніх соціальних потрясінь — анексії Криму, війни на Донбасі тощо, вдалося б якщо не повністю уникнути, то, принаймні, вирішувати не такою страшною ціною — тисячами життів і мільйонами зламаних доль. Зважаючи на втрату Україною своєї території та частини населення, зауважу, що тільки військове визволення території України від військ агресора та сепаратистів не достатнє. Гарантом неповторення цієї окупації та недопущення подібного на інших теренах України буде духовне визволення наших віруючих із тенет «русского мира». Найважливішою складовою такого визволення є конституювання єдиної Української Помісної Православної Церкви, яка стане як гарантом національного пробудження й відродження, так і чинником реалізації національних ідей», — зауважив Олександр Саган.

На думку вченого, Українська Православна Церква отримає Томос уже до кінця цього року і входитиме до переліку взаємовизнаних автокефальних Церков світу. Єпископи різних православних юрисдикцій мають об'єднатися та обрати нового предстоятеля Церкви. Після цього розпочнеться нова історія православ'я — Помісної Православної Церкви в Україні.

Про надання Томосу в контексті національної безпеки України розповів Тарас Жовтенко. Він вважає, що на сьогодні Росія розглядає релігійну складову як один із наріжних каменів своєї геополітичної концепції.

«Російська політична еліта усвідомлює, що вплив через релігійний фактор набагато потужніший, ніж через імперські чи радянські наративи. Ми маємо протидіяти на всіх рівнях й розуміти, що російське православ'я є таким самим елементом сценарію гібридної війни, як і «зелені чоловічки», сепаратистські терористичні війська і регулярна російська армія на сході України», — прокоментував Тарас Жовтенко.

Андрій Смирнов уважає, що отримання Томосу від Константинопольського Патріарха для об'єднаної Української Помісної Православної Церкви можна порівняти з проголошенням незалежності України 1991 року.

«Фактично сьогодні Українська Православна Церква перебуває в духовному рабстві від Москви. Надання канонічної автокефалії Вселенським Патріархатом, яке вже на фінішній прямій, стане потужним інструментом деімперіалізації та деколонізації України й звільнення її від російської духовної залежності», — підсумував Андрій Смирнов.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог