Видача угорських паспортів жителям Закарпаття розслідується за статтею про держзраду, - прокуратура

Кримінальна справа за фактом видачі мешканцям міста Берегове Закарпатської області паспортів громадян Угорщини розслідується за статтею Кримінального кодексу про державну зраду. Про це повідомили в прес-службі прокуратури регіону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 111 КК ("Державна зрада"). Це попередня правова кваліфікація", - сказали в прес-службі облпрокуратури.

Там же додали, що розслідування ведеться за повідомленнями в ЗМІ "щодо здійснення громадянами України дій, спрямованих на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України".

Нагадаємо, раніше було опубліковано відео, на якому низка українських громадян отримують угорські паспорти і приносять присягу на вірність Угорщині в консульстві цієї країни у закарпатському Береговому. Процедура супроводжувалася порадою угорського дипломата не повідомляти владі про отримання нових документів. Пізніше міністри закордонних справ України та Угорщини обговорили це питання під час зустрічі, однак досягти конструктивних домовленостей не зуміли.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що справу про видачу паспортів розслідує СБУ, проте в спецслужбі пізніше заявили, що ще не розпочинали її.