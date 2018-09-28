Японський безпілотний космічний корабель Kounotori 7 успішно пристикувався до МКС

Японський безпілотний космічний корабель Kounotori 7 (“Лелека-7”) в п’ятницю успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) на офіційному сайті.

Корабель досяг МКС у четвер о 20:35 за часом Токіо (14:35 за Києвом), після чого його захопив роботизований маніпулятор, і вже потім почався процес підготовки до стикування.

Запуск вантажівки відбувся 23 вересня за допомогою важкої ракети H-2B з космодрому Танегасіма в південно-західній японській префектурі Кагосіма. Старт декілька разів відкладали через технічні проблем і погодні умови.

На борту корабля перебуває трохи більше шести тонн різних вантажів, у тому числі тих, що необхідні для підтримки життєдіяльності екіпажу, а також нові літій-іонні батареї, які є головним джерелом енергії на станції.

Крім цього, Kounotori 7 доставив на станцію два мікросупутника Stars-me. Як повідомляється на сайті університету Сідзуока, який займався їх розробкою, апарати кубічної форми з межею 10 см з’єднані між собою десятиметровим сталевим тросом, за яким рухається невелика капсула з моторчиком і камерою. Вся ця конструкція буде випущена у відкритий космос, де пройде демонстрація роботи моделі космічного ліфта.