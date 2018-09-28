Я відчуваю огиду до тих, хто вважає мудрістю повторення чужих думок; хто думає, що непокора є сміливість, а викриття чужих таємниць - правдивість.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, національний герой Китаю

З потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів через повідомлення про замінування

28 вересня, 2018 - 21:36

На столичному залізничному вокзалі з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів через повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні о 18:42 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що на площі Вокзальній замінований потяг сполучення “Київ—Маріуполь”.

На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та кінологи. Наразі правоохоронці евакуювали понад 700 пасажирів.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку територіального управління поліції.

Джерело: День

Більше новин

Столичний кінотеатр "Кінопанорама" припиняє свою роботу з 1 жовтня
У центрі Києва зайнялась елітна багатоповерхівка
У Києві знову заборонили продаж алкоголю вночі
Біля Софійського собору у Києві знайшли сенсаційні артефакти
У Києві під МВС відбулась акція "Звільни смугу"
Транспортні підприємства Києва готові до осінньо-зимового періоду на 95%, - КМДА

Новини партнерів

Loading...