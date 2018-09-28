На столичному залізничному вокзалі з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів через повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні о 18:42 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що на площі Вокзальній замінований потяг сполучення “Київ—Маріуполь”.

На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та кінологи. Наразі правоохоронці евакуювали понад 700 пасажирів.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку територіального управління поліції.