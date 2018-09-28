За добу на території ООС окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ

Протягом минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

“Окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине”, - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Широкине, а біля Новотошківського застосував зенітну установку ЗУ-23-2.

У ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще вісьмох поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.