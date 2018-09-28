За кордоном на постійній основі працюють 3,2 мільйона українців

За кордоном на постійній основі працюють 3,2 мільйона громадян України. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева з посиланням на дані Держприкордонслужби, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"За даними Держприкордонслужби, за кордоном на постійній основі працюють 3 мільйони 200 тисяч чоловік, і це друга хвиля міграції - під час першої хвилі у 90-х роках ця цифра сягала показника в 7 мільйонів", - зазначив урядовець.

За його словами, єдиний дієвий спосіб збереження кваліфікованих кадрів є наближення рівня доходів населення до показників тих країн, у які сьогодні українці виїжджають на заробітки. Приміром, українські заробітчани в Польщі у середньому отримують 19,2 тис. гривень на місяць

"Для зменшення рівня трудової міграції, як я вже неодноразово казав, середня зарплата в Україні має бути не меншою за 15 000 гривень. Ми плануємо, що в цьому році середня зарплата в грудні вийде на розмір 10000 гривень, і нам потрібно три-чотири роки, щоби наша середня зарплата вийшла на потрібні показники", - пояснив міністр.

Як він зазначив, зростанню доходів сприяє і ситуація на ринку праці - роботодавці не мають іншого виходу, як встановлювати конкурентний розмір зарплат своїм працівникам.

"За даними Держкомстату, рівень безробіття (за методикою розрахунку Міжнародної організації праці) почав знижуватись, а це вказує на те, що конкуренція на ринку праці знижується, і роботодавці, для того щоб утримати людей, піднімають їм зарплати - але біда в тому, що це потрібно було робити ще десять років назад, тоді би ми не отримали сьогоднішню ситуацію з відтоком кадрів. Тому уряд робить усе можливе зі свого боку, щоби стимулювати процес зростання доходів людей", - сказав Рева.

Він окремо зауважив про те, що збільшення зарплат не може спричиняти суттєвого впливу на інфляційні процеси за визначенням, оскільки таке збільшення є забезпеченим економічним ресурсом і впливати на рівень інфляції може лише опосередковано, через зростання рівня попиту.