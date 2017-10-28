Астрономи виявили незвичайний астероїд

Американські астрономи зафіксували незвичайний об'єкт, який прилетів в Сонячну систему з боку зірки Веги.

Про це пише Science Alert.

Попередні спостереження дозволили припустити, що це комета. Однак подальші спостереження довели, що йдеться про астероїд.

Об'єкт під назвою C/2017 U1 був вперше виявлений 18 жовтня. Це небесне тіло зараз знаходиться між орбітою Меркурія і Сонцем. Вченим вдалося приблизно визначити розміри небесного тіла - близько 400 метрів в діаметрі.

"Якщо подальші спостереження зможуть підтвердити незвичайний характер цієї орбіти, цей об'єкт може бути першим очевидним випадком міжзоряної комети", - повідомив заступник глави Міжнародного астрономічного союзу, Гарет Вільямс.

Відзначається, що вперше в історії в астероїд "перекваліфікували" потенційну комету.