Біля кордонів Латвії зафікували російські кораблі і літак

У п’ятницю і в суботу Національні збройні сили Латвії зафіксували поблизу латвійських кордонів кораблі ВМС Росії і російський літак.

Про це повідомляє портал Delfi

Сьогодні в ексклюзивній економічній зоні Латвії в 14 милях від суші збройні сили ідентифікували російський військовий корабель постановник буїв "Kilektor-1" класу "Сура", а вчора в 16 милях — буксир "Viktor Konetsky".

Патрульні літаки НАТО також вчора ідентифікували над нейтральними водами Балтійського моря біля морського кордону Латвії літак ВПС Росії Ан-27.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Латвії, російські військові літаки і кораблі в минулому році наближалися до кордонів 209 раз, в 2015 році - понад 270 разів, а в 2014 році - понад 250 разів.