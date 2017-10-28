Бойовики за добу 19 разів порушили перемир’я, поранено 2 військових, - штаб

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострюється, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

На маріупольському напрямі бойовики все частіше стали застосовувати заборонене Мінськом озброєння.

Протягом декількох годин бойовики обстрілювали з 122-мм артилерії і 82-мм мінометів позиції українських військових в районі Широкино. Також під мінометним обстрілом опинилися укріплення сил АТО біля Водяного, неспокійно було в районі Мар'їнки.

На донецькому напрямку противник тричі бив із піхотного озброєння в районі Зайцевого і влаштовував провокації в околицях Авдіївської промзони.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали опорні пункти українських військових в районі Трьохізбенки із БМП, гранатометів і кулеметів.

За минулу добу бойовики 19 раз порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. В результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.