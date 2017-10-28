Цукерберг розповів про нові правила політичної реклами в Facebook

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг роз'яснив нові правила розміщення політичної реклами, які введе компанія після скандалу в справі про можливе втручання Росії у вибори в США.

За словами Цукерберга, розробники працюють над інструментом, який дозволить переглядати архів оголошень. Також можна буде дізнатися їх ціну і оцінити аудиторію, на яку вони були спрямовані.

Крім того, відтепер політичні рекламодавці повинні будуть надати більше інформації для їх ідентифікації. Як тільки ця процедура буде пройдена, реклама буде позначена як політична, а рекламодавці повинні будуть розкрити джерела фінансування реклами.

Відзначається, що нові правила почнуть тестувати на федеральних виборах в США, які пройдуть в 2018 році.

Цукерберг також заявив, що в компанію наберуть тисячі нових фахівців для модерування сторінок, а також введуть машинні інструменти для виявлення політичної реклами.

"Ми також будемо працювати з іншими технічними компаніями для обміну інформацією про загрози, які ми виявляємо", - резюмував він.

Нагадаємо, що на початку вересня компанія Facebook опублікувала дослідження про можливий зв'язок між рекламою, яка купувалася в соцмережі користувачами з РФ, і виборами президента США в 2016 році.

Близько 10 млн користувачів побачили рекламні оголошення політичного характеру, які пов'язують з Росією і її можливим втручанням в президентські вибори в США.