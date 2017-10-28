Українські ВНЗ та наукові установи отримали доступ до Scopus і Web of Science

Міністерство освіти і науки забезпечило підключення понад 100 українських вишів та наукових установ МОН до міжнародних наукових баз даних за кошти держбюджету.

Зокрема, 68 закладів отримали доступ до бази Scopus, а 64 – до Web of Science, повідомляє Міністерство науки і освіти України.

«В Україні досі лише одиниці з найбільших ВНЗ могли дозволити собі доступ до цих ресурсів власним коштом. МОН вирішило змінити цю ситуацію і фінансово підтримати централізовану передплату, щоб дати змогу якомога більшій кількості вчених користуватись такими базами даних. Найпопулярнішими в науковому світі є Web of Science та Scopus, які стали не просто базами наукових видань і публікацій, а інформаційними платформами, які мають багато додаткових корисних аналітичних сервісів. Це дійсно потрібні науковцям якісні ресурси пошуку та аналізу інформації», – розповів директор департаменту науково-технічного розвитку МОН наук Дмитро Чеберкус.

Підключення проходило через Державну науково-технічну бібліотеку, що дозволило як гуртовому покупцеві знизити вартість передплати.

Чеберкус додав, що окрім надання доступу компанії-постачальники послуг Elsevier (Scopus) та ClarivateAnalytics (WebofScience) на прохання МОН погодилися проводити в Києві та регіонах семінари й тренінги. На них йтиметься про те, як підвищити публікаційну активність та якість наукових статей, шукати наукові видання для публікацій, планувати наукову кар‘єру. Додатково загадані компанії упорядкують в базах профілі українських вишів та наукових установ, що дозволить певною мірою підвищити їх рейтинги та видимість на світовій науковій карті.