Керівників Facebook, Twitter та Google допитають щодо втручання РФ у вибори США

Керівників компаній Facebook, Twitter та Google викликали як свідків у Сенат США через втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Про це повідомив судовий підкомітет з питань криміналу та тероризму Сенату США, передає Reuters.

"Топ-менеджери свідчитимуть перед судовим підкомітетом Сенату США. Свідками виступатимуть віце-президент та головний юрисконсульт Facebook Колін Стретч, діючий генеральний юрисконсульт Twitter Шон Еджетт та директор правоохоронної та інформаційної безпеки Google Рікард Салгадо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 вересня Twitter заблокував понад 200 акаунтів у зв'язку із розслідуванням втручання Росії в американські вибори. За даними соцмережі, RT, що мовить на шести мовах по всьому світу, витратив у 2016 році на платне просування своїх твітів $274 100.

18 вересня Facebook надала спецпрокурору США дані акаунтів щодо реклами з РФ.

Під час слухань у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.