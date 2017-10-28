Контрольні пункти пропуску на Донбасі змінюють графік роботи

З неділі, 29 жовтня, контрольні пункти пропуску на кордоні з окупованими територіями Донбасу перейдуть на зимовий графік роботи.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, людей і машини будуть пропускати з 8:00 о 17:00.

Відзначається, що час роботи всіх КПВВ стає менше.

У відомстві також пояснили, що "світлий час доби зменшується, а в темну пору підвищуються ризики обстрілу з боку незаконних збройних формувань".

Нагадаємо, 29 жовтня Україна переходить на зимовий час.

Перехід на зимовий час в 2017 році в Україні заплановано на 29 жовтня. О 4 годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.