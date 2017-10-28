Лідер Каталонії закликав мирно захищати незалежність

Колишній глава женералітату Каталонії Карлес Пучдемон, відсторонений напередодні Мадридом, не визнає своєї відставки і закликає мирнозахищати незалежність.

Про це він заявив у записаному відеозверненні, яке транслювалося на каталонському каналі TV3, повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

За словами Пучдемона, 27 жовтня стало історичним днем для Каталонії, коли парламент виконав волю виборців.

Він наголосив, що в демократичному суспільстві парламенти обирають уряди і закликав мирно захищати незалежність Каталонії.

"Ми не хочемо давати причини для застосування сили" - сказав відсторонений лідер Каталонії.

"Ми хочемо продовжувати працювати, враховуючи труднощі нинішнього часу. Ми продовжимо роботу задля побудови вільної країни", - заявив він, додавши, що рішення іспанського уряду призупинити самоврядування було прийняте всупереч волі каталонців.

Як зазначається, саме звернення Пучдемона було дуже коротким. Протягом приблизно трьох хвилин він з’явився на телеекрані на тлі прапору Каталонії і ЄС.