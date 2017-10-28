Мадрид офіційно позбавив повноважень уряд Каталонії і призначив главу регіону

Мадрид офіційно позбавив повноважень уряд Каталонії.
Як повідомляє ВВС, рішення про звільнення каталонських лідерів було опубліковане в офіційному Державному віснику Іспанії.
Відзначається, що керувати регіоном призначили віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.
Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Кабінет міністрів Іспанії ухвалив рішення розпустити парламент і уряд Каталонії.
В цей же день, 27 жовтня, парламент Каталонії оголосив про незалежність регіону.
Дії Барселони не підтримали Євросоюз і США. Також позицію Каталонії відкинули Німеччина і Франція.
Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії в рамках міжнародно визнаних кордонів.
Прокуратура Іспанії на наступному тижні заявила про плани висунути звинувачення лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону за непокору.