Меттіс попередив КНДР, що її атака на США отримає силову відповідь

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс попередив Північну Корею, що будь-яка її атака на США або союзників отримає ефективну військову відповідь.

Про це він заявив після щорічних безпекових консультацій з урядом Південної Кореї під час візиту в Сеул, повідомляє Deutsche Welle.

"Не робіть помилку - будь-який напад на США або на наших союзників буде відбито. І будь-яке застосування ядерної зброї буде пов'язане з масованою та ефективною військовою відповіддю", - сказав міністр оборони США.

Він також додав, що не уявляє умов, за яких Сполучені Штати можуть визнати "ядерну Північну Корею".

Міністр оборони Південної Кореї Сонг Янг Му сказав, що сторони узгодили заходи з посилення захисту своїх країн, але не надав подробиць.